Детали крупного мошенничества со стороны агентства по недвижимости в Баку

Арестованы директор и сотрудники агентства по недвижимости "Zamin", обвиняемые в мошенничестве в отношении 78 граждан. Злоупотребив доверием граждан, они обманным путем завладели их деньгами на общую сумму 1 490 200 манатов.

Как сообщили Day.Az в субботу пострадавшие, агентство по недвижимости размещало свои объявления на различных сайтах. Общей чертой этих объявлений были выгодные цены. Таким образом агентству удалось привлечь внимание большого числа людей.

Агентство предлагало первоначальный взнос в размере от 20 до 30 тысяч, "ипотеку" без каких-либо дополнительных документов. Граждане вносили первоначальный взнос, после чего сотрудники агентства переставали отвечать на их звонки о том, где же обещанные квартиры.

Согласно информации МВД, директор агентства Оrтай Зарбалиев и другие члены группы были задержаны и переданы следствию. В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Не исключено, что задержанные совершили аналогичные преступления в отношении большего числа лиц.

Пострадавшие от их действий могут обращаться по этому поводу в министерство внутренних дел, Хатаинское районное управление полиции, службу "102", территориальные органы полиции или на официальные страницы министерства в социальных сетях.