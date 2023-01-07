Ожидается метель

С 8 января до утра 12 января погода на территории страны изменится, ожидаются осадки, мокрый снег и снег.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в предупреждении Национальной гидрометеорологической службы.

По информации, местами осадки могут усилиться. Северо-восточный ветер с вечера 7 января до 10 января местами усилится. Возможна метель.

Температура воздуха понизится на 10-12°, ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла, в горных районах ночью 10-15° мороза, днем 5-8° мороза. Дороги покроются льдом.