https://news.day.az/society/1526392.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане выявлено еще 120 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре