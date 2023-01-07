Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
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В Азербайджане выявлено еще 120 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.