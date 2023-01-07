https://news.day.az/society/1526402.html Прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине на 8 и 9 января
Прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине на 8 и 9 января
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине.
Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, 8 января временами будет идти снег, ожидается туман, слабый восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-8° мороза, днем 2-4° мороза.
9 января временами будет идти снег, ожидается туман, слабый восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-10° мороза, днем 3-5° мороза.
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