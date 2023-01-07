В некоторых районах Азербайджана идет снег
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Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, по информации на 17:00 сегодняшнего дня, в Губинском, Гедабекском, Дашкесанском, Гусарском района, Алтыагадже и Халтане идет снег.

Скорость северо-западного ветра в Гёйчае составляет 21 м/с, Тертере, Габале, Агдаме, Нафталане - 20 м/с, Шеки, Дашкесане - 18 м/с, в Баку - 17 м/с.

Высота волн на море достигает 2 метров.