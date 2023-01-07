Что способствовало изменению погоды в Азербайджане?

"В последние дни холодный сибирский антициклон, перемещающийся с северо-востока на юг, способствовал изменению погоды в Азербайджане. По состоянию на 16:00 сегодняшнего дня, в горных и предгорных районах республики уже выпал снег".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Она отметила, что в настоящее время снег идет в Губинском, Гусарском, Гядабейском, Дашкесанском районах и Алтыагадже:

"На ряде территорий республики усилился северо-восточный ветер. Так, в Гейчае скорость ветра составляет 21 м/с, в Тертере, Габале, Агдаме, Нафталане - 20 м/с, в Шеки и Дашкесане - 18 м/с. В Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра составиляет 17 м/с, в море высота волны достигает 2 метров", - сказала Умайра Тагиева.