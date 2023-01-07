https://news.day.az/society/1526428.html Названо количество граждан, посетивших Карабахский экономический район - ФОТО
Названо количество граждан, посетивших Карабахский экономический район - ФОТО
За прошедший год в Карабахский экономический район был организован визит 7851 гражданина.
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.
Отмечается, что 3054 человека посетили Агдам, 501 - Тертер, 122 - Ходжавенд и 74 - Физули.
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