https://news.day.az/society/1526431.html Автомобиль насмерть сбил 17-летнюю девушку в Абшероне
Автомобиль насмерть сбил 17-летнюю девушку в Абшероне
В Абшероне произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в поселке Сарай Абшеронского района автомобиль марки "Мерседес" сбил переходившую дорогу Офелию Ахундзаде 2006 года рождения.
В результате пешеход погиб на месте происшествия.
Сотрудники полиции установили скрывшегося с места происшествия водителя.
Принимаются необходимые меры по его задержанию.
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