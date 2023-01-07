Автомобиль насмерть сбил 17-летнюю девушку в Абшероне
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В Абшероне произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в поселке Сарай Абшеронского района автомобиль марки "Мерседес" сбил переходившую дорогу Офелию Ахундзаде 2006 года рождения.

В результате пешеход погиб на месте происшествия.

Сотрудники полиции установили скрывшегося с места происшествия водителя.

Принимаются необходимые меры по его задержанию.