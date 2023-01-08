В Баку взорвалась газовая труба, произошел пожар

В Наримановском районе Баку прогремел взрыв с последующим пожаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Алияра Алиева.

На газовой трубе возле ресторана Sərin вспыхнул пожар, которому последовал взрыв.

Для тушения пожара на место происшествия привлечены 4 бригады Государственной противопожарной службы МЧС.

Крыша ресторана была разобрана в целях предотвращения распространения пожара.

На территорию также были привлечены сотрудники производственного объединения "Азеригаз".

Пожар удалось потушить.

В целях безопасности движение на улице было перекрыто полицией.