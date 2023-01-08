В Евлахе убит бывший полицейский.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

Сообщается, что 8 января около 01:00 в полицию поступила информация об убийстве режущим орудием Анара Садыгова 1980 года рождения в поселке Чанлибель Евлахского района.

"По подозрению в совершении преступления задержан и передан следствию его односельчанин Рамин Мамедов 1985 года рождения. Конфликт между ними произошел на почве личных отношений", - отмечается в сообщении МВД.

Отмечается, что А.Садыгов ранее служил сержантом в Евлахском районном отделе полиции.

Расследование продолжается.