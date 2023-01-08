https://news.day.az/society/1526467.html В Евлахе убит бывший полицейский
В Евлахе убит бывший полицейский
В Евлахе убит бывший полицейский.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
Сообщается, что 8 января около 01:00 в полицию поступила информация об убийстве режущим орудием Анара Садыгова 1980 года рождения в поселке Чанлибель Евлахского района.
"По подозрению в совершении преступления задержан и передан следствию его односельчанин Рамин Мамедов 1985 года рождения. Конфликт между ними произошел на почве личных отношений", - отмечается в сообщении МВД.
Отмечается, что А.Садыгов ранее служил сержантом в Евлахском районном отделе полиции.
Расследование продолжается.
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