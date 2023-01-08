В каких районах Азербайджана выпал снег?

По информации на 09:00 8 января, с вечера 7 января в стране изменились погодные условия, местами выпали осадки, в горных и низменных районах - мокрый снег и снег.

Об этом сообщила Day.Az директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что высота снежного покрова составила в Грызе 18 см, в Лезе, Алтыагадже, Халтане - 12 см, в Губе - 8 см, в Гусаре - 7 см, в Шеки, Лерике - 5 см, в Гахе, Ярдымлы, Шабране - 3 см, в Гобустане - 2 см, в Хыналыге, Габале, Хачмазе - 1 см:

"В Лянкяране, Астаре выпало 12 мм, в Гусаре - 11 мм, в Алтыагадже, Губе - 10 мм, в Халтане - 9 мм, в Гахе - 6 мм, в Грызе, Лерике - 5 мм, в Гёйтепе, Ярдымлы - 4 мм, в Шабране, Гейчае, Шеки - 3 мм, в Сабирабаде, Нефтчале, Агдаме - 2 мм, в Агдере, Дашкесане, Гядабеке, Гейгеле, Хыналыге, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Джафархане, Сальяне, Гаджигабуле, Билясуваре - 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм осадков".

По словам Г.Мамедовой, северо-западный ветер временами усиливался в Дашкесане, Нафталане, Агдаме, Габале, Шеки, Нефтчале, Тертере до 20 м/с, в Мингячевире - до 19 м/с, в Исмаиллы, Гаджигабуле, Сальяне - до 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 22 м/с, по данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигла 3,7 м.

"В горных районах минимальная температура воздуха составила 12-16 градусов мороза", - отметила Гюльшад Мамедова.