Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, ночью и утром местами туман, умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью около 2 градусов мороза, днем - ближе к 0.

Атмосферное давление составит 778 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 70-80 процентов. На дорогах будет гололедица.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается мокрый снег, снег и туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 5-10 градусов мороза.