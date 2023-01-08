Идет снег, дождь

По данным на 13:00 8 января, в Дашкесане, Гядабеке, Гёйгёле, Агдаме, Огузе, Габале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Шабране, Тертере, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Ярдымлы, Лерике, Сумгайыте, Маштаге идет снег, в Барде, Мингячевире, Евлахе, Нефтчале, Лянкяране, Астаре - дождь.

Как передает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что северо-западный ветер временами усиливался в Агдаме до 18 м/с, в Мингячевире до 16 м/с, в Шеки до 15 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове до 18 м/с. Согласно информации станции "Нефтяные камни", высота волн составила 3 м.