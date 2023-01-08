Из-за осадков на некоторых дорогах Баку снижен предел скорости.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, в связи с наблюдаемыми в настоящее время в столице погодными условиями на информационных табло скорости, установленных на проспекте Гейдара Алиева, аэропортовском шоссе, шоссе Мардакян-Бузовна, на дороге в Бильгя и Зыхском шоссе, скорость движения снижена на 20 км/час.