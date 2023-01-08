Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 431 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 243, вторую дозу получили 47 человек, "бустерную" дозу - 115 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 26.