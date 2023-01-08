Пожар в ТЦ "Садарак" - ОБНОВЛЕНО 2 - ФОТО - ВИДЕО
20:25
Около 18:22 в Бакинскую городскую станциюскорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступила информации о пожаре в торговом центре "Садарак".
Как сообщили в TƏBİB, на место пожара были направлены четыре бригады скорой медицинской помощи.
20:00
Как сообщалось ранее, в торговом центре "Садарак" в Гарадагском районе города Баку произошел пожар. На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска.
В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара.
19:06
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о пожаре в торговом центре "Садарак" в Гарадагском районе города Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
На место происшествия незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска.
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