https://news.day.az/society/1526583.html На место пожара в ТЦ "Садарак" направлены кареты скорой помощи
На место пожара в ТЦ "Садарак" направлены кареты скорой помощи
Около 18:22 в Бакинскую городскую станциюскорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступила информации о пожаре в торговом центре "Садарак".
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, на место пожара были направлены четыре бригады скорой медицинской помощи.
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