На место пожара в ТЦ "Садарак" направлены кареты скорой помощи

Около 18:22 в Бакинскую городскую станцию​​скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступила информации о пожаре в торговом центре "Садарак".

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, на место пожара были направлены четыре бригады скорой медицинской помощи.