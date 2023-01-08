https://news.day.az/society/1526589.html Один человек пострадал в результате крупного пожара в ТЦ "Садарак"
Один человек пострадал в результате крупного пожара в ТЦ "Садарак"
В связи с пожаром в торговом центре "Садарак" в Гарадагском районе в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с отравлением дымом поступил один человек.
Об этом сообщили Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Согласно информации, двоим оказана помощь на месте из-за отравления дымом.
Отметим, что в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступил звонок о пожаре в торговом центре "Садарак" около 18:22.
На место происшествия выехали 4 бригады скорой медицинской помощи.
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