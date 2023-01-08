Сотрудники полиции обеспечили безопасность на дороге во время пожара в ТЦ «Садарак»

Во время пожара, вспыхнувшего в торговом центре "Садарак", сотрудники полиции с первых минут были задействованы на месте происшествия, обеспечивали безопасность и оказывали помощь нуждающимся в помощи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, сотрудники государственной дорожной полиции также обеспечили беспрепятственное движение пожарных машин и машин скорой медицинской помощи на место происшествия, а также восстановление безопасного движения на дороге.