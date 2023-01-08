https://news.day.az/society/1526600.html Задержаны лица, пытавшиеся совершить кражу во время пожара в ТЦ «Садарак» - ФОТО
Задержаны лица, пытавшиеся совершить кражу во время пожара в ТЦ «Садарак» - ФОТО
Во время пожара в ТЦ "Садарак" сотрудники полиции задержали двоих человек, пытавшихся совершить кражу с одного из объектов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, задержанные лица дали ложную информацию сотрудникам пост-патрульной службы, заявив, что они выносят различные предметы быта из объектов, чтобы они не сгорели.
Подозреваемые в краже привлечены к ответственности.
Ведется расследование.
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