Задержаны лица, пытавшиеся совершить кражу во время пожара в ТЦ «Садарак»

Во время пожара в ТЦ "Садарак" сотрудники полиции задержали двоих человек, пытавшихся совершить кражу с одного из объектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, задержанные лица дали ложную информацию сотрудникам пост-патрульной службы, заявив, что они выносят различные предметы быта из объектов, чтобы они не сгорели.

Подозреваемые в краже привлечены к ответственности.

Ведется расследование.