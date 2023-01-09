Бакинские улицы расчищают от снега - ФОТО
Сегодня с ночных часов коммунальные структуры исполнительной власти столицы и связанные с ними ведомства в особом, усиленном режиме работы провели уборку снега с улиц, проспектов и пешеходных тротуаров, перед автобусными остановками и станциями метро.
Как сообщили Day.Az в исполнительной власти Баку, в снежную погоду с помощью спецтехники были расчищены дороги и улицы от снега, автомобильные дороги обработаны солью и химическими реагентами. Всю ночь руководящие представители городской и районных исполнительных властей города Баку находились на участках и контролировали ход проводимых работ.
Помимо центра, уборочные работы проводятся также в населенных пунктах и жилых массивах вокруг Баку.
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