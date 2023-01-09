Бакинские улицы расчищают от снега

Сегодня с ночных часов коммунальные структуры исполнительной власти столицы и связанные с ними ведомства в особом, усиленном режиме работы провели уборку снега с улиц, проспектов и пешеходных тротуаров, перед автобусными остановками и станциями метро.

Как сообщили Day.Az в исполнительной власти Баку, в снежную погоду с помощью спецтехники были расчищены дороги и улицы от снега, автомобильные дороги обработаны солью и химическими реагентами. Всю ночь руководящие представители городской и районных исполнительных властей города Баку находились на участках и контролировали ход проводимых работ.

Помимо центра, уборочные работы проводятся также в населенных пунктах и ​​жилых массивах вокруг Баку.