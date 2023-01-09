Задерживается электропоезд в Хырдалане
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В Хырдалане задерживается электропоезд.

Как сообщают в понедельник Day.Az пассажиры, задерживается прибытие поезда на станцию Хырдалан, также из-за выпавшего снега пассажирам трудно передвигаться по платформе. Вследствие снегопада поверхность платформы стала скользкой.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.