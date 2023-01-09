https://news.day.az/society/1526644.html Задерживается электропоезд в Хырдалане
Задерживается электропоезд в Хырдалане
В Хырдалане задерживается электропоезд.
Как сообщают в понедельник Day.Az пассажиры, задерживается прибытие поезда на станцию Хырдалан, также из-за выпавшего снега пассажирам трудно передвигаться по платформе. Вследствие снегопада поверхность платформы стала скользкой.
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