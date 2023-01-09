https://news.day.az/society/1526647.html Около десяти цепных аварий на дороге Баку-Сумгайыт – движение парализовано - ФОТО
Около десяти цепных аварий на дороге Баку-Сумгайыт – движение парализовано - ФОТО
Парализовано движение на дороге Баку-Сумгайыт, там в утренние часы произошло около 10 цепных аварий, сообщает в понедельник Day.Az.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре