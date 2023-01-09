Около десяти цепных аварий на дороге Баку-Сумгайыт
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Парализовано движение на дороге Баку-Сумгайыт, там в утренние часы произошло около 10 цепных аварий, сообщает в понедельник  Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.