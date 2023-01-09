https://news.day.az/society/1526663.html В Баку произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО
В Баку произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня около 04:00 на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в одной из квартир в поселке Байыл Сабаильского района города Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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