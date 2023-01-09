Дорожная полиция обратилась к водителям

По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 8 по 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в горных и предгорных районах республики ожидается мокрый снег, на некоторых дорогах образуется гололед.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что водителям следует соблюдать осторожность, в связи с ситуацией на дорогах, в особенности в горных и предгорных территориях, по возможности не использовать личный автотранспорт с шинами, не соответствующими зимнему сезону; из-за опасности возникновения повреждений в следствии ветреной погоды не следует оставлять свои автомобили в близости с деревьями, крупными рекламными щитами, другими предметами; следует придерживаться ограничения скорости, в соответствии с погодными условиями; проверять работу стеклоочистителей, а также не допускать без необходимости резких маневров и резкого торможения на дорогах.

"Другие участники движения, в основном пешеходы, должны более строго соблюдать правила безопасности из-за неблагоприятной погоды, и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье", - отмечается в предупреждении.