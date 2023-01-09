Автотранспорт служб скорой помощи переведен на усиленный режим работы

В связи с резким изменением погодных условий Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, а также 113 станций скорой и неотложной медицинской помощи перешли на усиленный режим работы, сообщает в понедельник Day.Az.

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