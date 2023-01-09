МЧС повторно обратилось к населению

В стране резко изменились погодные условия, в большинстве районов выпали осадки, в том числе, в виде мокрого снега и снега, местами интенсивного, температура воздуха значительно понизилась по сравнению с предыдущими днями, дороги покрылись льдом.

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в стране сохранится холодная и снежная погода.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

В обращении говорится: "Учитывая вышеизложенное, МЧС еще раз призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности. Холодные и дождливые погодные условия приводят к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. Перегрузки, а также использование неисправных, некачественных или искусственно изготовленных газовых и электрических отопительных приборов, неосторожность могут привести к пожару, а также создать опасность угарного газа, поэтому не следует использовать неисправные, некачественные или искусственные отопительные приборы, электрическая сеть не должна перегружаться, работающие отопительные приборы нельзя оставлять без присмотра, особенно их нельзя доверять детям, легковоспламеняющиеся материалы и легковоспламеняющиеся жидкости нельзя хранить в непосредственной близости от отопительных приборов, приборы следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией (рекомендацией) производителей. Наряду с этим, лица, отправляющиеся в поездки, должны обратить внимание на прогнозы официальных органов о погодных условиях, по возможности избегать выезда за пределы населенного пункта в морозную и ненастную погоду, при необходимости, заранее информировать родственников о направлениях движения. Во время поездок на автомобиле технические показатели транспортного средства должны соответствовать сезону, и иметь достаточное количество топлива. Рекомендуем обеспечить безопасность, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков, обходить места, где возможен сход лавин, в том числе, с крутых склонов, и возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.

Также при передвижении пешеходов по обледенелой дороге необходимо подготовить обувь против скольжения - на каблук обуви надеть металлическую заклепку, а на сухую подошву наклеить пластырь или изоленту. Натрите подошву песком или наждачной бумагой; ходите осторожно, не торопясь, полностью прижимая ботинок к земле. В это время ноги должны быть немного расслаблены, руки свободны; пожилым людям рекомендуется пользоваться тростью с резиновым наконечником; если вы подскользнулись, присядьте, чтобы уменьшить силу удара; соберитесь при падении, избегайте травм, сгибая руки и перекатываясь".