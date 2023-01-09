Тяжелое ДТП в Агджабеди
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В Агджабединском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Ранджберлер.

Ехавший в свадебном кортеже автомобиль марки "ВАЗ 2107" столкнулся с грузовиком марки "Mercedes".

В результате ДТП находившиеся в легковом автомобиле 2 человека погибли, 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Ведется расследование.