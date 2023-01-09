https://news.day.az/society/1526709.html Тяжелое ДТП в Агджабеди
Тяжелое ДТП в Агджабеди
В Агджабединском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Ранджберлер.
Ехавший в свадебном кортеже автомобиль марки "ВАЗ 2107" столкнулся с грузовиком марки "Mercedes".
В результате ДТП находившиеся в легковом автомобиле 2 человека погибли, 3 человека получили травмы различной степени тяжести.
Ведется расследование.
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