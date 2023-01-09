https://news.day.az/society/1526712.html Вниманию работодателей! - зарплата не может быть ниже 345 манатов
Вниманию работодателей! - зарплата не может быть ниже 345 манатов
Служба Государственной инспекции труда обратилась к работодателям.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
"С 1 января 2023 года ежемесячная заработная плата работника, отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего трудовые функции, не может быть ниже 345 манатов", - говорится в сообщении.
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