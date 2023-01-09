Вниманию работодателей!

- зарплата не может быть ниже 345 манатов

Служба Государственной инспекции труда обратилась к работодателям.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"С 1 января 2023 года ежемесячная заработная плата работника, отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего трудовые функции, не может быть ниже 345 манатов", - говорится в сообщении.

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