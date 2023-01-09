https://news.day.az/society/1526715.html Прогноз ситуации на автодорогах Азербайджана
Прогноз ситуации на автодорогах Азербайджана
Обнародован прогноз ситуации на автодорогах Азербайджана в связи с непогодой.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, с 9 по 12 января на автомобильных дорогах страны ожидается образование гололеда.
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