Обнародован прогноз ситуации на автодорогах Азербайджана в связи с непогодой.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, с 9 по 12 января на автомобильных дорогах страны ожидается образование гололеда.

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