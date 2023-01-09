Пожар в Садараке
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Пожар, произошедший 8 января в торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе города Баку, был потушен усилиями пожарных и спасательных служб Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В результате пожара сгорели 20 магазинов, 4 человека отравились дымом, сообщает в понедельник Day.Az.

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