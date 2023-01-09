В Сумгайыте затруднено движение автомобилей

Снегопад, начавшийся ночью, создал проблемы на главных улицах и проспектах Сумгайыта.

Как сообщает в понедельник Day.Az, утром на улицах города возникли проблемы с движением автомобилей. В результате несколько автомобилей потеряли управление и попали в ДТП. Из-за того, что городские дороги не были своевременно очищены от снега и льда, утром возникли серьезные препятствия для движения автомобилей.

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