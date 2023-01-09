https://news.day.az/society/1526724.html В Сумгайыте затруднено движение автомобилей - ФОТО - ВИДЕО
В Сумгайыте затруднено движение автомобилей - ФОТО - ВИДЕО
Снегопад, начавшийся ночью, создал проблемы на главных улицах и проспектах Сумгайыта.
Как сообщает в понедельник Day.Az, утром на улицах города возникли проблемы с движением автомобилей. В результате несколько автомобилей потеряли управление и попали в ДТП. Из-за того, что городские дороги не были своевременно очищены от снега и льда, утром возникли серьезные препятствия для движения автомобилей.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре