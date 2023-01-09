https://news.day.az/society/1526749.html В одном из районов Баку произошел перерыв в подаче отопления
В одном из районов Баку произошел перерыв в подаче отопления
В результате утечки произошедшей на теплолинии в Низаминском районе города Баку произошел перерыв в подаче отопления в 17 домов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend в понедельник пресс-секретарь ОАО "Азеристиликтеджизат" Эльвин Баскаллы.
"Сегодня с 06:00 до 11:30 в наш колл-центр поступило более 60 обращений. Больше всего заявок поступило из Низаминского района города Баку. Здесь в результате утечки на тепловой линии произошел сбой в теплоснабжении 17 зданий. Наши сотрудники немедленно выехали на место происшествия, и в ближайшие часы подача тепла в этом районе будет восстановлена", - сказал он.
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