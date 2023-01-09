Какова ситуация на автодорогах Азербайджана?

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало состояние автомобильных дорог в связи с погодными условиями.

Как сообщили в понедельник Day.Az в агентстве, в настоящее время на автомобильной дороге "Zəfər Yolu" идет снег, принимаются меры с целью предотвращения обледенения дороги, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Баку-Алят-Гаджигабул-Уджар-Евлах-Гянджа-Газах продолжаются слабые осадки, обеспечено движение транспортных средств.

На дороге Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз продолжается слабый снегопад, однако снега на дороге нет, обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств.

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