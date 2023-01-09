К сведению студентов этого вуза

Экзамены зимней сессии в Азербайджанском государственном педагогическом университете продолжаются в соответствии с расписанием.

Как сообщили в понедельник Day.Az в университете, в настоящее время нет никаких проблем с организацией экзаменов в связи со снежной погодой, которая наблюдается на территории страны и в Баку.

Однако руководство педагогического университета заявляет, что в связи с погодными условиями учитывая возможные проблемы, студентам которые не смогли принять участие в экзамене или опоздавшим на него, будет назначено дополнительное время, или повторный экзамен.