Для расчищения дорог в Азербайджане задействована техника и личный состав

Параллельно с сопровождением сотрудниками Государственной дорожной полиции и обеспечением мер безопасности на всех дорогах республики, где наблюдается снегопад, соответствующими органами проводятся работы по очистке от снега и пескоструйной обработке дорог.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в Баку и других регионах Азербайджана к этой работе привлечено большое количество техники и личного состава.

Работы по расчищению дорог продолжаются в непрерывном режиме.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.