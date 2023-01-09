Минздрав Азербайджана предупредил население

"Чтобы защитить себя и своих близких от респираторных вирусных инфекций в домашних условиях, важно своевременно изолировать заразившегося лица с места, где находятся члены семьи".

Как передает Day.Az, об этом сказал специалист-эксперт, инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

По его словам, также рекомендуется часто проветривать помещения и полностью исключить контакт с больным, особенно с детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми и лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями, регулярно дезинфицировать антисептиками поверхности, к которым прикасается больной: "В тяжелых случаях и при возникновении осложнений необходимо немедленно обратиться к врачу.

За исключением гриппа, большинство этих видов ОРВИ протекают в легкой форме, не вызывают осложнений, быстро нормализуется температура, стихают такие симптомы интоксикации, как головная и мышечная боль, общая слабость, улучшается аппетит, исчезают боли в горле и кашель, заболевание приводит к выздоровлению в короткие сроки. Однако не исключено, что заболевание, особенно в указанных группах риска, может протекать тяжело, обостряться и вызывать нежелательные последствия".