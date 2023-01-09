На дороге Баку-Газах машина сбила насмерть женщину
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В Шамкире автомобиль сбил пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через территорию района. Автомобиль сбил жительницу села Гапанлы, женщину среднего возраста, пытавшуюся перейти дорогу.

Женщина скончалась на месте происшествия.

По факту проводится расследование.