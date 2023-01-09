https://news.day.az/society/1526823.html На дороге Баку-Газах машина сбила насмерть женщину
На дороге Баку-Газах машина сбила насмерть женщину
В Шамкире автомобиль сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через территорию района. Автомобиль сбил жительницу села Гапанлы, женщину среднего возраста, пытавшуюся перейти дорогу.
Женщина скончалась на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре