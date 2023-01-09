В Азербайджане за последние сутки не произошло длительных перерывов электропередачи

За последние 24 часа в системе электроснабжения Азербайджана не произошло длительных перерывов электропередачи или крупномасштабных аварий.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечено, что аварии, произошедшие за последние сутки, носили локальный характер.

"В связи с ожидаемой снежно-морозной погодой "Азеришыг" работает в усиленном режиме. Для ликвидации возможных аварий выделена дополнительная техника и материалы. Из-за погоды местами на территории страны произошли аварии локального характера, которые были устранены нашими сотрудниками. В настоящее время на территории страны обеспечена стабильная и качественная электроэнергия.

В случае аварий или сбоев электропередачи можно обратиться в круглосуточный колл-центр 199", - отметили в ЗАО.

Также отмечено, что в результате потери управления водителем легкового автомобиля в районе города Хырдалан автомобиль врезался в трансформатор, и последствия аварии были устранены.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.