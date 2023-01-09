https://news.day.az/society/1526839.html Минздрав об эпидемситуации в Азербайджане
Минздрав об эпидемситуации в Азербайджане
Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под пристальным контролем, и на сегодняшний день случаев заражения вирусом гриппа H1N1 на территории страны не выявлено.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минздрав, об этом сообщил врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.
"По информации, предоставленной Центром контроля за особо опасными инфекциями министерства здравоохранения, нередко в образцах, взятых в связи с этим у обратившихся граждан, обнаруживают и коронавирус. Количество этих случаев отражается в суточной статистике", - сказал он.
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