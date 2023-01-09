В Азербайджане выявили новый подвид штамма Omiсron?

На сегодня в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом Omiсron XBB. 1.5. При заражении новым подвидом штамма Omiсron болезнь обычно протекает в более легкой форме. Однако гражданам, которые находятся в группе риска (лица, не имеющие устойчивого иммунитета к коронавирусу или с ослабленным иммунитетом по различным причинам, в том числе с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые люди) рекомендуется быть особо внимательными, по мере возможности минимизировать контакты и пройти полную вакцинацию.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов, отвечая на поступившие в аккаунты министерства в соцсетях вопросы о респираторных вирусных инфекциях.

- Как известно, в мире быстро распространяется новый штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который уже обнаружили примерно в 30-ти странах...

- Вот уже почти три года в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). Несмотря на относительное снижение числа новых случаев заражения и смертности в большинстве стран мира, международные эксперты считают, что пандемия по-прежнему остается глобальной проблемой. Основная причина в том, что вирус постоянно мутирует и видоизменяется, то есть приобретает характеристики, отличные от предыдущих штаммов.

По эпидемиологическим закономерностям, новый вариант вируса является более живучим и может распространяться быстрее, чем предыдущие. При этом, наряду со стремительным распространением вируса, снижается его патогенность. Мы это наглядно видим на примере Омикрон-штамма. Однако не следует забывать, что возможны исключения, и некогда доминировавший Дельта-штамм тому подтверждение. За последний год появился Омикрон-штамм, и этот вариант вируса быстрее распространялся по упомянутой нами схеме, вызвав большое количество заражений за короткий промежуток времени, что привело к формированию массового иммунитета.

Как уже упоминалось, Omicron XBB.1.5 уже выявлен примерно в 30-ти странах мира. Поскольку это новый штамм коронавируса, имеющаяся информация о нем пока ограничена. Отмечается, что хотя новый подтип способен распространяться быстрее, чем другие штаммы Омикрона, по другим показателям он мало чем отличается от своих предшественников. Поскольку уровень коллективного иммунитета к вирусу по странам разный, то сложно предсказать, вызовет ли этот подтип новую волну во всех странах. Вполне вероятно, что мы будем наблюдать это в странах с низким коллективным иммунитетом.

- А в нашей стране выявлены случаи инфицирования новым подтипом Омикрон-штамма?

- На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом Omiсron XBB. 1.5. При новом подвиде Омикрон-штамма болезнь обычно протекает в более легкой форме. Однако гражданам, которые находятся в группе риска (лица, не имеющие устойчивого иммунитета к коронавирусу или с ослабленным иммунитетом по различным причинам, в том числе с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые люди) рекомендуется быть особо внимательными, по мере возможности минимизировать тесные контакты и пройти полную вакцинацию.

- В последние дни некоторые граждане жалуются на головную боль, высокую температуру, кашель. Является ли это признаками вируса? Какие меры профилактики необходимо соблюдать?

- Известно много случаев, когда заболевание сопровождается такими симптомами, как высокая температура, головная боль, общая слабость, боль в горле, кашель, насморк или заложенность носа и др.

В последнее время в некоторых странах, в том числе в соседних Азербайджану, выявлены случаи заражения вирусом гриппа H1N1 (свиной грипп). Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под пристальным контролем, и на сегодняшний день случаев заражения вирусом гриппа H1N1 на территории страны не выявлено. По информации, предоставленной Центром контроля за особо опасными инфекциями министерства здравоохранения, нередко в образцах, взятых у обратившихся граждан, обнаруживают и коронавирус.

Эти инфекции проявляются сезонным гриппом в странах с умеренным климатом. То есть ситуация повторяется в холодные месяцы каждого года, наблюдается значительный рост случаев заражения теми или иными вирусами, входящими в эту группу, и этот сезон не исключение. Меры профилактики одинаковы для всех воздушно-капельных инфекций (гриппа, коронавируса, других респираторных вирусов). Вот почему в периоды применения строгих карантинных мер наблюдалось снижение распространения гриппа и других видов вирусных инфекций. Ранее приобретенный иммунитет к этим вирусам, в том числе перекрестный, в настоящее время стал несколько ослабленным. В связи с этим в текущем сезоне относительный рост числа зараженных после ослабления карантинных мер был ожидаемым.

В целях защиты от инфицирования за последние три года среди населения сформировалось "поведение в условиях распространения коронавирусной инфекции" - минимизация контактов, ношение маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, соблюдение правил гигиены рук и органов дыхания, регулярное проветривание помещений, а также здоровый образ жизни и правильное питание. Людям, входящим в группу риска, настоятельно рекомендуется вакцинация от гриппа. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

- Как защитить себя и своих близких от респираторных вирусов в домашних условиях?

- В целях защиты себя и своих близких от респираторных вирусных инфекций в домашних условиях важно обеспечить своевременную изоляцию и лечение заразившегося члена семьи. Очень важно частое проветривание комнат, минимизация контактов с больным. Особенно рекомендуется полностью исключить контакты больного с детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми и лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями. Также рекомендуется на регулярной основе дезинфицировать антисептическими средствами поверхности, к которым прикасается больной. При возникновении осложнений необходимо безотлагательно обратиться к врачу.

- При появлении каких симптомов следует обратиться к врачу?

- За исключением гриппа, эти виды ОРВИ обычно протекают в легкой форме и не вызывают осложнений. За короткий период времени нормализуется температура, исчезают такие симптомы интоксикации, как головная и мышечная боль, общая слабость, боли в горле и кашель, улучшается аппетит. Для всех острых респираторных заболеваний характерен короткий инкубационный период. Однако не исключено, что заболевание, особенно в указанных группах риска, протекает в тяжелой форме, вызывая нежелательные последствия.

В случае, если высокая температура не снижается более 5-7 дней, жаропонижающие препараты не сбивают температуру, наблюдаются общая слабость организма, одышка, приступы удушья, а также низкая сатурация кислорода в крови, снижение артериального давления, нарушения сердечного ритма, сильные головные боли, сопровождающиеся рвотой, неврологический дефицит и другие признаки, то следует немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы свидетельствуют о тяжелом течении болезни и развитии различных осложнений.

Как уже было сказано ранее, лица, входящие в группы риска, должны находиться под строгим врачебным наблюдением с первого дня заболевания с целью своевременного выявления и лечения возможных осложнений.

Каждый из нас, следуя указанным рекомендациям, может уберечь себя и своих близких от этих болезней и их неблагоприятного течения.