Агсуинский перевал для движения автомашин не закрыт

Главное управление Государственной дорожной полиции отреагировало на ограничение движения транспорта на участке Агсуинского перевала автодороги Баку-Шемахы-Евлах.

Начальник отдела Ровшан Тагиев заявил в понедельник Trend, что движение на Агсуинском перевале не было приостановлено, передает Day.Az.

"В этом районе идет сильный снег, для очистки снега задействована тяжелая техника. Ввиду продолжающихся работ по очистке дорожного покрытия движение автомобилей по дороге происходит с 10-15-минутными перерывами.

Кроме того, на постах проверяются сезонные шины и тормозные системы автомобилей. Въезд на перевал для исправных автомобилей свободен. Неисправные автомобили направляются на альтернативную дорогу Исмаиллы-Гарамарьям", - сказал Тагиев.

Начальник отдела отметил, что, наряду с этим, из соображений безопасности въезд на Агсуинский перевал запрещен для пассажирского (автобусы) и грузового транспорта. Данные категории автомобилей сразу направляются на дорогу Исмаиллы-Гарамарьям.

"Просим водителей не пользоваться личными автомобилями без острой необходимости", - говорится в сообщении.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.