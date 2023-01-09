Минобразования Азербайджана о посещаемости в школах в снежную погоду

В Азербайджане в связи с резким изменением погодных условий посещаемость занятий учащимися общеобразовательных учреждений по всей стране, в частности в горных и предгорных районах, несколько снизилась по сравнению с предыдущими днями.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что в некоторых общеобразовательных учреждениях возникли проблемы с теплоснабжением.

"Ведется работа по восстановлению теплоснабжения этих школ. Отметим, что никаких официальных решений о приостановке учебного процесса в связи с нестабильными погодными условиями не принималось", - добавили в ведомстве.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2°мороза, днем - около 0°. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.