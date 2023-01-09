В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 924 факта заражения коронавирусной инфекцией. 816 422 человека вылечились, 10 023 скончались, число активных больных - 479.

За прошедшие сутки проведен 1 061 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 445 292 теста.