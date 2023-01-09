https://news.day.az/society/1526895.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
3 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 924 факта заражения коронавирусной инфекцией. 816 422 человека вылечились, 10 023 скончались, число активных больных - 479.
За прошедшие сутки проведен 1 061 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 445 292 теста.
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