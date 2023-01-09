Информация о закрытии Агсуинского перевала является недостоверной

Распространенная информация о прекращении движения автотранспорта на двух автомагистралях не отражает действительности.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в настоящее время по всем направлениям, в том числе по направлениям Муганлы-Агсу и Муганлы-Исмаиллы, обеспечено бесперебойное движение транспорта.

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