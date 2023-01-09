https://news.day.az/society/1526896.html Информация о закрытии Агсуинского перевала является недостоверной - Госагентство
Информация о закрытии Агсуинского перевала является недостоверной - Госагентство
Распространенная информация о прекращении движения автотранспорта на двух автомагистралях не отражает действительности.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в настоящее время по всем направлениям, в том числе по направлениям Муганлы-Агсу и Муганлы-Исмаиллы, обеспечено бесперебойное движение транспорта.
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