В Евлахе в канале утонул человек, к поискам привлечены водолазы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что на участке канала Юхары Ширван, который проходит через территорию села Ханабад Евлахского района, утонул человек.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МЧС Азербайджана, водолазно-поисковая группа "Аран" Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, немедленно привлеченная на место происшествия, начала поиски утонувшего, которым, предположительно, является Керимов Рашад Рафиг оглу, 1983 года рождения.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поисково-спасательные мероприятия продолжаются.