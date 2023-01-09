https://news.day.az/society/1526899.html В Евлахе в канале утонул человек, к поискам привлечены водолазы - ФОТО - ВИДЕО
В Евлахе в канале утонул человек, к поискам привлечены водолазы - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что на участке канала Юхары Ширван, который проходит через территорию села Ханабад Евлахского района, утонул человек.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МЧС Азербайджана, водолазно-поисковая группа "Аран" Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, немедленно привлеченная на место происшествия, начала поиски утонувшего, которым, предположительно, является Керимов Рашад Рафиг оглу, 1983 года рождения.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
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