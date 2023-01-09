В Азербайджане закрываются школы из-за непогоды?

Официального решения о закрытии школ из-за нестабильных погодных условий министерством не принималось.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.