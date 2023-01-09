https://news.day.az/society/1526904.html В Азербайджане закрываются школы из-за непогоды? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане закрываются школы из-за непогоды? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Официального решения о закрытии школ из-за нестабильных погодных условий министерством не принималось.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве науки и образования Азербайджана.
Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.
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