https://news.day.az/society/1526912.html В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учащихся
В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учащихся
В общеобразовательных школах Азербайджана приостановят процесс электронного перевода учащихся, передает Day.Az.
Процесс будет приостановлен 13 января в 17:00.
Отметим, что процесс перевода учащихся стартовал 15 августа и осуществляется через портал www.sy.edu.az. Проведение процесса в электронном формате служит сохранению прозрачности во взаимоотношениях родителей с учебным заведением.
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