В Хырдалане машина врезалась в трансформатор
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В Хырдалане машина врезалась в трансформатор.

Как передает Day.Az, руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглы подтвердил данный факт.

По его словам, на место аварии незамедлительно прибыли аварийные бригады.

"ДТП произошло из-за снегопада. На участке был установлен новый трансформатор. Проблема решена", - отметил он.

По предварительной информации, пострадавших нет.