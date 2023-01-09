https://news.day.az/society/1526918.html В Хырдалане машина врезалась в трансформатор - ВИДЕО
В Хырдалане машина врезалась в трансформатор - ВИДЕО
В Хырдалане машина врезалась в трансформатор.
Как передает Day.Az, руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Айдыноглы подтвердил данный факт.
По его словам, на место аварии незамедлительно прибыли аварийные бригады.
"ДТП произошло из-за снегопада. На участке был установлен новый трансформатор. Проблема решена", - отметил он.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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