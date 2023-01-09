Госагентство о текущей ситуации на автодорогах Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало состояние автомобильных дорог в вечерние часы в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в понедельник Day.Az в агентстве, в настоящее время на территории по всей протяженности автомобильной дороги "Zəfər Yolu" идет слабый снег, ведутся работы по очищению дороги от снега с целью предотвращения ее обледенения, обеспечено движение транспортных средств.

На территории в районе автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису на данный момент осадки прекратились, ведутся работы по очистке дорожного покрытия от снега. По мере подъема на высоту в направлении Омарского перевала фиксируются морозы до 10-15 ºС. Приняты соответствующие меры для предотвращения обледенения дорожного покрытия.

В районе дороги Баку - Губа на территории Губинского района идет слабый снег, в Гусарском районе фиксируются морозы до 3-4 ºС. В течение дня дорога была очищена от снега, посыпана песком и солью. В настоящее время данные работы продолжаются. Движение транспортных средств по дороге обеспечено. В районе села Хыналыг фиксируются 6-7 º мороза.

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